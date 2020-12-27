Советники директоров школ могут появиться с марта в ряде российских регионов

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27 декабря 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

С марта 2021 года в школах некоторых регионов появятся советники по воспитательной работе. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, новую должность введут в десяти пилотных регионах. Специалисты займутся организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями.

Кравцов отметил, что это «очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания». Советники получат надбавку в 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году выпускники не будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня.