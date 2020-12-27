В России в 2021 году выпускники не будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня

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27 декабря 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Минпросвещения и Рособрнадзор объявили о решениях, которые приняты в отношении порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку.

Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным», – прокомментировал изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения решили отменить досрочный ЕГЭ в 2021 году.