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В Минпросвещения решили отменить досрочный ЕГЭ в 2021 году

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Минпросвещения решили отменить досрочный ЕГЭ в 2021 году
Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что решено отменить досрочный ЕГЭ в 2021 году.

Кроме этого, отменят также досрочный ОГЭ для девятиклассников. Для 11-х классов отменят ЕГЭ базового уровня по математике. Досрочный Единый госэкзамен (ЕГЭ) в следующем году будет отменен.

В ведомстве сообщают, что для девятиклассников не будет досрочного ОГЭ, аттестаты об основном общем образовании будут выдаваться после сдачи только экзаменов по русскому языку и математике. Экзамены по другим предметам для девятиклассников отменены.

«Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов», – сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что казахстанские школы перейдут на смешанную систему обучения после нового года.

ДВа

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