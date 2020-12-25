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Казахстанские школы перейдут на смешанную систему обучения после нового года

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Казахстанские школы перейдут на смешанную систему обучения после нового года
Фото: сайт Минпросвещения РФ

В Казахстане школьники после новогодних праздников снова сядут за парты, но обучение станет комбинированным.

По данным Минобразования республики, 70% предметов будут преподавать в очной форме, остальные – в режиме онлайн. В школе в основном будут учить предметам, которые входят в Единое национальное тестирование – это казахский, русский и иностранный языки, физика и алгебра, сообщает «МИР 24».

«Во всех школах обещают следить за соблюдением санитарных требований. Уроки будут начинаться в разное время, общие перемены отменят, а число учеников в классе ограничат», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о начале производства вакцины «Спутник V» в Казахстане.

ДВа

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