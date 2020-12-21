Премьер Казахстана сообщил о начале производства вакцины «Спутник V»
21 декабря 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время посещения Карагандинского фармацевтического комплекса заявил, что в стране началось производство вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».
«На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин», - цитирует слова политика пресс-служба.
Мамин отметил, что масштабная вакцинация, произведенным в Казахстане российским препаратом, начнется в феврале 2021 года. По его словам, на добровольной основе будут привиты медики, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений и люди с хроническими заболеваниями.
Напомним, что производство вакцины «Спутник V» началось в рамках реализации договорённостей между президентами двух стран.
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