Премьер Казахстана сообщил о начале производства вакцины «Спутник V»

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21 декабря 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: pixels.com

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время посещения Карагандинского фармацевтического комплекса заявил, что в стране началось производство вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

«На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин», - цитирует слова политика пресс-служба.

Мамин отметил, что масштабная вакцинация, произведенным в Казахстане российским препаратом, начнется в феврале 2021 года. По его словам, на добровольной основе будут привиты медики, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, что производство вакцины «Спутник V» началось в рамках реализации договорённостей между президентами двух стран.