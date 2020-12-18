Казахстан запустит на следующей неделе совместное с РФ производство вакцин от COVID-19
18 декабря 2020, 13:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что они готовятся к совместному с Россией производству, в том числе на экспорт, вакцины против новой коронавирусной инфекции. По его словам, процесс будет запущен на следующей неделе.
«Хочу отметить ведущую роль Российской Федерации в глобальном противодействии COVID-19, первой в мире зарегистрировавшей вакцину и приступившей к вакцинации населения. Казахстан также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования … мы запустим совместное с Россией производство вакцин - как российской вакцины, так и казахстанской, в том числе и на экспорт», - пояснил он на заседании Совета глав государств СНГ.
Токаев призвал страны СНГ, исходя из общих интересов, сосредоточить усилия на совместном противодействии коронавирусу.
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