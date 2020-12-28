В Ленинградской области введут комендантский час для несовершеннолетних
28 декабря 2020, 20:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Власти Ленинградской области решили ввести комендантский час для подростков на время новогодних каникул.
Согласно распоряжению, которое подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, жесткие ограничения для несовершеннолетних будут действовать с 30 декабря по 10 января.
Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21.00 до 06.00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах, говорится в документе.
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