Голикова заявила, что Россия непременно победит коронавирус

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28 декабря 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Татьяна Голикова. Фото: сайт правительства РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что Россия непременно победит коронавирус.

«Понятно, что мы должны соблюдать какие-то ограничения, но мы все равно должны верить в то, что мы это победим», - заявила вице-премьер.

По ее словам, Россия обязательно победит, «потому что все, что нами предпринимается, все, что предпринимается страной, направлено исключительно на то, чтобы вернуться к нормальной жизни».

Ранее Голикова предположила возможный рост смертности до конца года.