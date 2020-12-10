Голикова предполагает возможный рост смертности до конца года
10 декабря 2020, 22:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что смертность может вырасти в оставшиеся до конца года месяцы.
По ее словам, в октябре число умерших от коронавируса стало рекордным с начала пандемии, поэтому ожидается повышение показателей смертности в ноябре и декабре. В числе причин она назвала традиционный рост смертности зимой – он наблюдается по результатам всех статистических данных предыдущих лет.
В этой связи зампредседателя правительства призвала ограничить празднование Нового года близким кругом людей, воздержаться от путешествий и соблюдать масочный режим.
Ранее Голикова объяснила необходимость самоизоляции пожилых людей в пандемию коронавируса.
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