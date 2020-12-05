Татьяна Голикова объяснила необходимость самоизоляции пожилых людей в пандемию коронавируса

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5 декабря 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Выступая 5 декабря на онлайн-марафоне "Мы вместе", приуроченном ко Дню добровольца, Вице-премьер России Татьяна Голикова признала, что пожилых людей в весенний период пандемии "заперли".

"Но заперли не потому, что хотели как-то ограничить в общении, а для того, чтобы спасти их жизни, сохранить их здоровье" – подчеркнула вице-премьер. Ведь практически каждый пожилой человек имеет хронические болезни, а таких людей больше всего поражает коронавирус. По словам Голиковой, это "не самый успешный вариант защиты" с точки зрения комфорта, но он был необходим. Вице-премьер добавила, что добровольцы работали с пожилыми людьми во всех российских регионах , и тем самым спасли огромное количество человеческих жизней.

Осенний этап Голикова охарактеризовала более сложным.

Ранее Татьяна Голикова назвала три возможные причины повторного заражения COVID-19.