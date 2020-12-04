Татьяна Голикова назвала три возможные причины повторного заражения коронавирусом

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4 декабря 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала три возможные причины повторного заражения COVID-19. При этом она сообщила, что на данный момент в мире известно о единицах подобных случаев.

Нет, по словам Голиковой, и определенных выводов о причинах повторного заболевания.

Возможные причины, названные вице-премьером: ложноположительный или ложноотрицательный ПЦР-тест на COVID; реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, который уже перенес COVID; и действительно повторное заболевание коронавирусом.

Ранее она рассказала, что при вакцинации от коронавируса надо воздержаться от употребления алкоголя на 42 дня.