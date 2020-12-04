Голикова предупредила, что привитые от COVID-19 должны ограничить употребление алкоголя
4 декабря 2020, 19:27[ «Аргументы Недели» ]
Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, должны соблюдать масочный режим и на 42 дня ограничить контакты и употребление алкоголя, предупредила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства.
Вакцинация проводится в два этапа, через 21 день. В течение всех 42 дней надо не посещать места с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, уменьшить контакты, соблюдать социальную дистанцию, не принимать алкогольные напитки и лекарства, угнетающие иммунную систему, сообщила Голикова.
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