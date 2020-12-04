ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Голикова предупредила, что привитые от COVID-19 должны ограничить употребление алкоголя

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Голикова предупредила, что привитые от COVID-19 должны ограничить употребление алкоголя
Татьяна Голикова, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, должны соблюдать масочный режим и на 42 дня ограничить контакты и употребление алкоголя, предупредила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства.

Вакцинация проводится в два этапа, через 21 день. В течение всех 42 дней надо не посещать места с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, уменьшить контакты, соблюдать социальную дистанцию, не принимать алкогольные напитки и лекарства, угнетающие иммунную систему, сообщила Голикова.

Ранее сообщалось, что пять тысяч москвичей записались на прививку от COVID-19 за пять часов.

НС

Общество

Стала известна новая должность Чубайса: спецпредставитель Путина по связям с международными организациями

Стала известна новая должность Чубайса: спецпредставитель Путина по связям с международными организациями

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента Российской Федерации Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью