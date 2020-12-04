Пять тысяч москвичей записались на прививку от COVID-19 за пять часов
4 декабря 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]
За первые пять часов с момента открытия онлайн-записи на прививку от COVID-19 записалось 5000 москвичей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.
«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», - написал Сергей Собянин.
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