Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января

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28 декабря 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт ГД

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил продлить срок приостановки авиасообщения России с Великобританией.

В официальном сообщении уточняется, что «для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года».

Тем временем, лондонский аэропорт потерял лидерство в рейтинге самых загруженных аэропортов Европы. Хитроу несет катастрофические убытки и теперь критикует правительство за медленный прогресс в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Великобритания вышла на второе место по новым заражениям.