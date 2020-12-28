Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января
28 декабря 2020, 19:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил продлить срок приостановки авиасообщения России с Великобританией.
В официальном сообщении уточняется, что «для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года».
Тем временем, лондонский аэропорт потерял лидерство в рейтинге самых загруженных аэропортов Европы. Хитроу несет катастрофические убытки и теперь критикует правительство за медленный прогресс в борьбе с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Великобритания вышла на второе место по новым заражениям.
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