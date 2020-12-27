Великобритания на втором месте по новым заражениям

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27 декабря 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

министр здравоохранения Великобритания Мэттью Хэнкок на фото globallookpress.com/ George Cracknell Wright

На втором место по количеству заражений за сутки теперь Великобритания. Такую статистику зарегистрировал ресурс Worldometers.

В субботу в Великобритании заразились больше 34 тысяч человек. Больше этот показатель был только в Соединенных Штатах, но эта страна традиционный лидер.

Причиной роста британской статистики может быть новый штамм коронавируса. Медики оценивают его опасность, как чрезвычайную. Другие страны одна за одной начали закрывать авиасообщения с Великобританией.

По последним данным, коронавирусом на планете заразились уже 80 778 406 человек. Умерли 1 766 103, вылечились 56 983 625 человек.

# Country,

Other Total

Cases New

Cases Total

Deaths Total

Recovered World 80,709,578 +451,608 1,764,393 56,901,083 1 USA 19,433,847 +160,604 339,921 11,410,501 2 UK 2,256,005 +34,693 70,405 N/A 3 Russia 3,021,964 +28,284 54,226 2,426,439 4 India 10,188,392 +18,574 147,659 9,760,848 5 Brazil 7,465,806 +17,246 190,815 6,475,466