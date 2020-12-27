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Аргументы Недели В мире 13+

Великобритания на втором месте по новым заражениям

, 13:30 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Великобритания на втором месте по новым заражениям
министр здравоохранения Великобритания Мэттью Хэнкок на фото globallookpress.com/ George Cracknell Wright

На втором место по количеству заражений за сутки теперь Великобритания. Такую статистику зарегистрировал ресурс Worldometers.

В субботу в Великобритании заразились больше 34 тысяч человек. Больше этот показатель был только в Соединенных Штатах, но эта страна традиционный лидер.

Причиной роста британской статистики может быть новый штамм коронавируса. Медики оценивают его опасность, как чрезвычайную. Другие страны одна за одной начали закрывать авиасообщения с Великобританией.

По последним данным, коронавирусом на планете заразились уже 80 778 406 человек. Умерли 1 766 103, вылечились 56 983 625 человек.

#

Country,
Other

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

Total
Recovered

World

80,709,578

+451,608

1,764,393

56,901,083

1

USA

19,433,847

+160,604

339,921

11,410,501

2

UK

2,256,005

+34,693

70,405

N/A

3

Russia

3,021,964

+28,284

54,226

2,426,439

4

India

10,188,392

+18,574

147,659

9,760,848

5

Brazil

7,465,806

+17,246

190,815

6,475,466

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