Великобритания на втором месте по новым заражениям

На втором место по количеству заражений за сутки теперь Великобритания. Такую статистику зарегистрировал ресурс Worldometers.
В субботу в Великобритании заразились больше 34 тысяч человек. Больше этот показатель был только в Соединенных Штатах, но эта страна традиционный лидер.
Причиной роста британской статистики может быть новый штамм коронавируса. Медики оценивают его опасность, как чрезвычайную. Другие страны одна за одной начали закрывать авиасообщения с Великобританией.
По последним данным, коронавирусом на планете заразились уже 80 778 406 человек. Умерли 1 766 103, вылечились 56 983 625 человек.
|
#
|
Country,
|
Total
|
New
|
Total
|
Total
|
World
|
80,709,578
|
+451,608
|
1,764,393
|
56,901,083
|
1
|
19,433,847
|
+160,604
|
339,921
|
11,410,501
|
2
|
2,256,005
|
+34,693
|
70,405
|
N/A
|
3
|
3,021,964
|
+28,284
|
54,226
|
2,426,439
|
4
|
10,188,392
|
+18,574
|
147,659
|
9,760,848
|
5
|
7,465,806
|
+17,246
|
190,815
|
6,475,466