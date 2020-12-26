Ученые выявили возможную опасность «британского» штамма коронавируса

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26 декабря 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Центр математического моделирования инфекционных заболеваний

медик, фото: pixels.com

Специалисты из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины заявили, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса на 56% заразнее его первоначального вида.

«Нам не удалось найти четких доказательств того, что VOC 202012/01 приводит к большей или меньшей тяжести заболевания, чем существовавшие ранее варианты. Тем не менее, повышение скорости передачи, вероятно, приведет к значительному увеличению заболеваемости, при этом прогнозируется, что в 2021 году количество госпитализаций и смертей от COVID-19 достигнет более высоких уровней, чем наблюдалось в 2020 году», - пояснили ученые.

Исследователи отметили, что сохранение введенных в Великобритании ограничительных мер не позволит предотвратить распространение нового штамма, но любое послабление приведет к резкому росту числа заболевших. Отмечается, что он уже выявлен в нескольких европейских странах.