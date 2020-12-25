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В восьми европейских странах выявлен «британский» штамм COVID-19

, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

В восьми европейских странах выявлен «британский» штамм COVID-19
пробирки, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в пятницу заявил, что новый штамм коронавируса обнаружен к настоящему моменту в восьми европейских странах.

Ханс Клюге подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией "жизненно важно" усилить уже существующие защитные меры.

По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ, следует носить маски, соблюдать дистанцирование и оставаться в "пузырях поддержки", которые дают возможность сформировать круг общения в период ограничительных мер и не допустить полной социальной изоляции.

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