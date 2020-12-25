В Японии начали заражаться британским штаммом коронавируса

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25 декабря 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

«Британский коронавирус» просочился в Японию. Штамм-мутант выявлен у нескольких человек. Судя по всему, его завезли прибывшие из Великобритании путешественники.



Японские врачи диагностировали у пяти человек covid-19 с более высокой трансмиссивной формой. Это тот самый штамм-мутант, который был обнаружен в Великобритании. Судя по всему, вирус просочился именно оттуда. Все пятеро прибыли в Японию из этой страны.

Британский штамм коронавируса был выявлен недавно. Его назвали одной из опаснейших форм. Поэтому страны одна за одной начали закрывать авиасообщения с Великобританией. Япония была в числе этих стран.

Эти ограничения не помогли. Сейчас японский минздрав выявляет контакты заразившихся и пытается установить возможные пути заражения. А самих заразившихся поместили в карантин.