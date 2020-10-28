Хитроу раскритиковал правительство за медленный прогресс в борьбе с коронавирусом

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28 октября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

лондонский аэропорт Хитроу на фото pixabay.com

Лондонский аэропорт потерял лидерство в рейтинге самых загруженных аэропортов Европы. Пандемия ударила по количеству пассажиров. Хитроу несет катастрофические убытки и теперь критикует правительство за медленный прогресс в борьбе с коронавирусом.



В этом году самым загруженным аэропортом признан парижский Шарль де Голль. Французы обошли англичан. Лондонский аэропорт Хитроу уступил Парижу прежнее лидерство после потери пассажиропотока из-за пандемии.

Хитроу терпит убытки и критикует правительство. Бизнесмены недовольны «медленным прогрессом» работы правительства. Официальный Лондон никак не может решить вопросы с экспресс-тестированием.

«Если мы этого не сделаем, то будем летать через Париж, чтобы попасть на мировые рынки”, - заявил Джон Холланд-Кей. Он работает исполнительным директором аэропорта Хитроу: «Это не глобальная Британия, это маленькая Британия. Если премьер-министр серьезно относится к своему видению глобальной Британии, ему понадобится более крупный Хитроу».

Британские власти проблемой озабочены. Но отвечают уклончиво.

«Нашим приоритетом всегда была защита населения и управление риском новых случаев завоза из-за рубежа», — поясняет пресс-служба Департамента транспорта: «Глобальная целевая группа правительства по туризму работает в темпе, с клиницистами, переданными администрациями и туристической индустрией, чтобы как можно быстрее разработать меры по защите воздушного сообщения и рассмотреть вопрос о том, как тестирование может быть использовано для сокращения периода самоизоляции».