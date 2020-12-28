Полпред президента в УрФО подарил электрогитару ученику седьмого класса
28 декабря 2020, 18:12[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Власти продолжают делать подарки детям в рамках акции «Елка желаний».
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев исполнил мечту семиклассника школы №22 из Каменска-Уральского Кирилла Останина. Мальчик хотел получить в подарок электрогитару. Сегодня, 28 декабря, его желание исполнилось. Владимир Якушев также подарил необходимую аппаратуру для игры.
«Сегодняшнее событие – настоящее новогоднее чудо, о котором мы не могли даже мечтать», – сказала мама Кирилла.
Напомним, «Елка желаний» – это всероссийская акция. Ее участники помогают детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и пожилым людям.
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