Полпред президента в УрФО подарил электрогитару ученику седьмого класса

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28 декабря 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы полномочного представителя президента в УрФО

Власти продолжают делать подарки детям в рамках акции «Елка желаний».

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев исполнил мечту семиклассника школы №22 из Каменска-Уральского Кирилла Останина. Мальчик хотел получить в подарок электрогитару. Сегодня, 28 декабря, его желание исполнилось. Владимир Якушев также подарил необходимую аппаратуру для игры.

«Сегодняшнее событие – настоящее новогоднее чудо, о котором мы не могли даже мечтать», – сказала мама Кирилла.

Напомним, «Елка желаний» – это всероссийская акция. Ее участники помогают детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и пожилым людям.