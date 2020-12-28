Песков объяснил, когда Путин примет решение сделать прививку от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не мог строить конкретные планы о своей вакцинации против новой коронавирусной инфекции без заключения Минздрава о безопасности «Спутник V» для лиц старше 60 лет.

«Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», - пояснил он.

Песков отметил, что решение президента сделать прививку от коронавируса никоим образом не должно отражаться на доверии к российской вакцине. По его словам, после заключения Минздрава о безопасности российских препаратов Путин сообщит, как и где произойдет вакцинация.