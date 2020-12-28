Биолог Баранова рассказала, могут ли переболевшие коронавирусом заразиться новым штаммом
28 декабря 2020, 07:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова ответила на вопрос журналистов о повторном заражении переболевших COVID-19 обнаруженным в Великобритании штаммом коронавируса.
«Обнаружение нового штамма COVID-19 имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения - кому как повезет», - высказала она.
Баранова отметила, что многое зависит от типа антител, которые наработались в крови пациентов.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов оценил опасность новой мутации коронавируса для России. По мнению британских медиков, этот штамм на 70% заразнее своего первоначального варианта.
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