Биолог Баранова рассказала, могут ли переболевшие коронавирусом заразиться новым штаммом

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28 декабря 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова ответила на вопрос журналистов о повторном заражении переболевших COVID-19 обнаруженным в Великобритании штаммом коронавируса.

«Обнаружение нового штамма COVID-19 имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения - кому как повезет», - высказала она.

Баранова отметила, что многое зависит от типа антител, которые наработались в крови пациентов.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов оценил опасность новой мутации коронавируса для России. По мнению британских медиков, этот штамм на 70% заразнее своего первоначального варианта.