Эпидемиолог Горелов оценил опасность нового штамма коронавируса для России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 декабря 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России обнаруженная в Великобритании новая мутация коронавируса не представлена.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», - пояснил он.

Ранее профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона сообщила, что новый штамм коронавируса более заразен для детей из-за особенностей проникновения в организм. По мнению ученых, обнаруженная в Британии мутация на 70 процентов опаснее своего первоначального варианта.