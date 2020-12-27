Эпидемиолог Горелов оценил опасность нового штамма коронавируса для России
27 декабря 2020, 13:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России обнаруженная в Великобритании новая мутация коронавируса не представлена.
«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», - пояснил он.
Ранее профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона сообщила, что новый штамм коронавируса более заразен для детей из-за особенностей проникновения в организм. По мнению ученых, обнаруженная в Британии мутация на 70 процентов опаснее своего первоначального варианта.
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