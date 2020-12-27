Профессор Венди Барклай предупредила об опасности нового штамма коронавируса для детей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 декабря 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixels.com

Профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона заявила, что новый штамм коронавируса более заразен для детей из-за особенностей проникновения в организм. Соответствующее исследование опубликовала газета Daily Mail.

Барклай отметила, что первоначальному варианту вируса было сложнее связываться с рецептором ACE2 и проникать в клетки. По ее словам, в связи с этим взрослые, имеющие больше ACE2 в носу и горле, становились более легкой мишенью для COVID-19, а дети заражались реже. Она считает, что именно этот фактор является главной причиной более быстрого распространения новой мутации.

Эксперт пояснила, что дети восприимчивы к новому штамму коронавируса наравне с взрослыми.

Напомним, что, по мнению ученых, новый штамм на 70 процентов заразнее своего первоначального варианта.