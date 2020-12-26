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Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина против COVID-19: «Он сообщит сам»

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина против COVID-19: «Он сообщит сам»
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, ответил на вопрос о сроке вакцинации президента РФ Владимира Путина против коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин самостоятельно сообщит, когда поставит вакцину от коронавирусной инфекции нового типа.  «Он сообщит сам», — цитируют Пескова информагентства.

17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как препарат имеет ограничения для граждан старше 60 лет, но пообещал привиться «Спутником V» «как только это станет возможным».

26 декабря Минздрав РФ одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше, и в результате исследований было подтверждено безопасное применение вакцины для людей старшего возраста.

ИЧ

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