Пенсионеров и малоимущих граждан предложено освободить от НДС на продукты питания

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22 декабря 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Рост цен на продукты обсуждался в правительстве РФ, президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры для определения адекватных цен на сахар, подсолнечное масло, муку.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания некоторым категориям граждан.Со своей идеей он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову, - передает RT.

Как отметил Петунин, большего всего пенсионеры и малоимущие граждане, доход которых не превышает величины прожиточного минимума, тратят денег не еду.

По мнению эксперта, снизить размер данных расходов могло бы освобождение данных граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания. Как считает Петунин, этого можно достичь путём его автоматического возврата при проведении оплаты с помощью банковской карты, при этом с установлением ежемесячного лимита, подлежащего возврату НДС во избежание злоупотреблений.

Напомним, российские производители и ритейлеры подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, касающееся стоимости продукции. Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера.