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Блогер Лена Миро оценила информацию о мутации коронавируса: «Карантина и изоляции не вводится»

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Блогер Лена Миро оценила информацию о мутации коронавируса: «Карантина и изоляции не вводится»
пробирка, фото: pixabay.com

Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала информацию о новой мутации коронавируса, которая обнаружена в Великобритании. По ее словам, мировые страны быстро закрыли границы, но не Россия.

Миро отметила, что Германия, Франция, Эстония и Латвия быстро закрыли все транспортные сообщения с Британией. Она добавила, что эффективность этих мер под вопросом, но действовали они оперативно.

«Власти России сделали... В общем, ничего не сделали. Точнее, сделали заявление, что ситуация -- на контроле. Самолёты летают. Карантина и изоляции для прибывающих из Лондона толстосумов не вводится. Ну, всё точно так же, как было в феврале-марте с Миланом и Куршевелем», - написала она в Телеграм-канале.

Миро напомнила, что новый штамм коронавируса из Великобритании на 70% заразнее обыкновенного. Однако, что там с летальностью пока непонятно,  «вроде, такая же, как и от других мутаций», уточнила она. 

Ранее эпидемиолог оценил опасность новой мутации коронавируса. 

БА

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