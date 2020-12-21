Вирусолог Центра Гамалеи Зуев рассказал о мерах защиты от «британского» штамма COVID-19

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказа о необходимых мерах защиты от выявленного в Великобритании штамма коронавируса нового типа.
Виктор Зуев подчеркнул, что новая мутация COVID-19 быстро распространяется, вследствие чего следует принимать меры защиты. Эксперт обратил внимание на то, что некоторые страны приняли решение о закрытии границ и отправлении всех прибывших из Великобритании на карантин. Он считает вышеуказанные меры правильными.
Вирусолог в беседе с журналистами заметил, что в настоящий момент "не может быть каких-либо сиюминутных опасений" на счет "британского" штамма коронавируса, однако обратил внимание на то, что инфекция может попасть и на территорию Российской Федерации.
Зуев также уточнил, что антигенные свойства COVID-19 не изменились, вследствие чего существующие вакцины сохраняют свою эффективность.
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