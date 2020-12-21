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Министр транспорта Британии Шэппс заявил, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News

Министр транспорта Британии Шэппс заявил, что новый штамм COVID-19 уже есть в других странах
COVID-19, pixabay.com

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в понедельник, 21 декабря, заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции уже может находиться за пределами Соединенного Королевства, в других странах.

"Мы знаем, что он (новый штамм) уже есть в других государствах", – подчеркнул Шэппс в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее на территории Великобритании зарегистрировали новую мутацию COVID-19, которая распространяется с большей скоростью, чем предыдущие виды вируса, и требует от населения еще большей осторожности. Некоторые страны на фоне вышеуказанной новости приняли решение о приостановке авиасообщения с королевством.

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