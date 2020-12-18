31 декабря объявили выходным днем в Иркутской области
18 декабря 2020, 16:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВКонтакте
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе. Соответствующую информацию чиновник предоставил в рамках прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".
Игорь Кобзев уточнил, что власти Иркутской области посоветовались с руководителями муниципальных образований и приняли решение сделать последний день уходящего года в регионе выходным.
Глава региона в рамках прямого эфира обсудил, в частности, вопрос о переносе школьных каникул на более раннее время. Он отметил, что министерство образования региона не одобрило вышеуказанную инициативу, вследствие чего каникулы в Приангарье начнутся с 26 декабря.
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