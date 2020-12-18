31 декабря объявили выходным днем в Иркутской области

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

елочные игрушки, pixabay.com

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе. Соответствующую информацию чиновник предоставил в рамках прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

Игорь Кобзев уточнил, что власти Иркутской области посоветовались с руководителями муниципальных образований и приняли решение сделать последний день уходящего года в регионе выходным.

Глава региона в рамках прямого эфира обсудил, в частности, вопрос о переносе школьных каникул на более раннее время. Он отметил, что министерство образования региона не одобрило вышеуказанную инициативу, вследствие чего каникулы в Приангарье начнутся с 26 декабря.