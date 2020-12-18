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31 декабря объявили выходным днем в Иркутской области

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

31 декабря объявили выходным днем в Иркутской области
елочные игрушки, pixabay.com

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе. Соответствующую информацию чиновник предоставил в рамках прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

Игорь Кобзев уточнил, что власти Иркутской области посоветовались с руководителями муниципальных образований и приняли решение сделать последний день уходящего года в регионе выходным

Глава региона в рамках прямого эфира обсудил, в частности, вопрос о переносе школьных каникул на более раннее время. Он отметил, что министерство образования региона не одобрило вышеуказанную инициативу, вследствие чего каникулы в Приангарье начнутся с 26 декабря.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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