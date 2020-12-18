На Колыме 31 декабря объявили выходным днем

18 декабря 2020, 09:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря.
Он отметил, что из 10 тысяч колымчан 72,3% поддержали инициативу сделать последний день уходящего года нерабочим. Кроме этого, по поручению главы региона внесены дополнительные изменения в постановление, разрешающие работу театров и учреждений культуры.
В области продолжают работу все заведения, которые были открыты весной. Ограничение действует только для заведений общественного питания на работу после 22 часов.
Ранее сообщалось, что 31 декабря объявили выходным днем в Забайкальском крае.
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