На Колыме 31 декабря объявили выходным днем

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить постановление о переносе выходного дня с 26 на 31 декабря.

Он отметил, что из 10 тысяч колымчан 72,3% поддержали инициативу сделать последний день уходящего года нерабочим. Кроме этого, по поручению главы региона внесены дополнительные изменения в постановление, разрешающие работу театров и учреждений культуры.

В области продолжают работу все заведения, которые были открыты весной. Ограничение действует только для заведений общественного питания на работу после 22 часов.

Ранее сообщалось, что 31 декабря объявили выходным днем в Забайкальском крае.