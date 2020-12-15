31 декабря объявили выходным днем в Забайкальском крае

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15 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОФициальный портал Забайкальского края

колокольчики на елке, pixabay.com

Глава Забайкальского края Александр Осипов во вторник объявил 31 декабря 2020 года выходным днем в регионе. Согласно последней информации, рабочий день будет перенесен на субботу 26 декабря.

Осипов заявил, что провел голосование в социальной сети Instagram, в рамках которого абсолютное большинство людей – около 90% – поддержали идею о выходном дне 31 декабря.

Глава Забайкальского края уточнил, что подобное решение по стране принимается, в частности, благодаря работе крупнейших социологических служб, которые провели опросы среди населения. Многие граждане Российской Федерации выступили за перенос выходного дня.