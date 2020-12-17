Путин прокомментировал личное видео Дзюбы

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17 декабря 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Артем Дзюба, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналистки телеканала «МАТЧ ТВ» о публикации в Сети интимного видео с участием нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы.

«Влезать в личную жизнь недостойно. Ясно, конечно, что это всегда будет для публичных людей», - высказал он, отметив, что знаменитостям следует тщательно выбирать свое окружение.

Путин добавил, что данный инцидент должен стать «хорошим уроком» для других известных личностей, а также подчеркнул, что это никак не должно отражаться на профессиональной деятельности, в том числе спортсменов.

Также российский лидер, переходя к другому вопросу, поинтересовался у журналистки, смотрела ли она видео. По ее словам, ролик видела вся страна. Однако Путин заявил, что не смотрел.

Ранее Путин ответил на вопросы Сергея Шнурова о мате и русских хакерах.