Путин прокомментировал личное видео Дзюбы

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналистки телеканала «МАТЧ ТВ» о публикации в Сети интимного видео с участием нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы.
«Влезать в личную жизнь недостойно. Ясно, конечно, что это всегда будет для публичных людей», - высказал он, отметив, что знаменитостям следует тщательно выбирать свое окружение.
Путин добавил, что данный инцидент должен стать «хорошим уроком» для других известных личностей, а также подчеркнул, что это никак не должно отражаться на профессиональной деятельности, в том числе спортсменов.
Также российский лидер, переходя к другому вопросу, поинтересовался у журналистки, смотрела ли она видео. По ее словам, ролик видела вся страна. Однако Путин заявил, что не смотрел.
Ранее Путин ответил на вопросы Сергея Шнурова о мате и русских хакерах.
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