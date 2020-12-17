ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин прокомментировал личное видео Дзюбы

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Путин прокомментировал личное видео Дзюбы
Артем Дзюба, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналистки телеканала «МАТЧ ТВ» о публикации в Сети интимного видео  с участием нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы.

«Влезать в личную жизнь недостойно. Ясно, конечно, что это всегда будет для публичных людей», - высказал он, отметив, что знаменитостям следует тщательно выбирать свое окружение.

Путин добавил, что данный инцидент должен стать «хорошим уроком» для других известных личностей, а также подчеркнул, что это никак не должно отражаться на профессиональной деятельности, в том числе спортсменов.

Также российский лидер, переходя к другому вопросу, поинтересовался у журналистки, смотрела ли она видео. По ее словам, ролик видела вся страна. Однако Путин заявил, что не смотрел.

Ранее Путин ответил на вопросы Сергея  Шнурова о мате и русских хакерах. 

БА

В мире

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Путин заявил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако подчеркнул, что РФ будет обеспечивать собственную безопасность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью