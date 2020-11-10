ФБА «Экономика сегодня»: видео с Дзюбой могла выложить в сеть блогер из Instagram

Раскрыта возможная личность человека, опубликовавшего в интернете получившее скандальную известность интимное видео, на котором фигурирует российский футболист Артем Дзюба. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах СМИ.
Как пишет ФБА «Экономика сегодня», предполагается, что ролик выложила Наталья Веретенникова, блогер из Instagram. У женщины 74 тысячи подписчиков.
Согласно информации, опубликованной в сети, Веретенникова, комментируя скандал вокруг видео, заявила, что его не нужно стыдиться.
Ранее во вторник сообщалось, что о ситуации, связанной с Артемом Дзюбой, высказались фанаты «Зенита», за который выступает спортсмен.
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