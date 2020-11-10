Фанаты «Зенита» прокомментировали ситуацию с видео Дзюбы

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10 ноября 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Артем Дзюба, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фанатское движение «Зенита» «Ландскрона» прокомментировало инцидент с интимным видео, на кадрах которого запечатлен нападающий Артем Дзюба. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.

«Артём Дзюба всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита», интервью в адрес сотрудников клуба с публичным выносом сора из избы, отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация полового акта с Азмуном. Каждая из его историй вызывала новую волну негатива, бросая тень на имя клуба. То, что произошло перед матчем с «Краснодаром», переполнило чашу терпения. Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюблённость, наплевательское отношение к имени нашего «Зенита»», - говорится в сообщении.

Автор отметил, что после забитого гола футболист в очередной раз высказал своё отношение к фанатам. По его словам, теперь между болельщиками и Дзюбой нет недосказанности в отношении друг друга: «Мы с Артёмом Дзюбой расставили все точки над «i»

Ранее сообщалось что на матче с "Краснодаром" болельщики "Зенита" освистали нападающего и вывесили на трибуне баннер: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

Позже Дзюба записал видеообращение, в котором высказал свое мнение о ситуации с видео.