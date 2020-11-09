Дзюба отреагировал на инцидент с видео

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9 ноября 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Артем Дзюба, фото: Kulebyakin Alexander /Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал инцидент с интимным видео, которое появилось в Сети в воскресенье, 8 ноября. Футболист после матча с «Краснодаром» записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.

«Всех с очень важной победой. Самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал … Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом сам виноват в этом, наверное. Могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем, кто поддержал меня в трудную минуту. Близкие, родные, семья, друзья. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я вам очень благодарен. Никогда этого не забуду», - высказал он.

Дзюба отметил, что прошел непростой путь, но постарается быть хорошим человеком и прожить достойную жизнь, несмотря на все свои ошибки. Футболист добавил, что не хочет быть тряпкой или показушником, поэтому сдерживается.

«Спасибо команде. Ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех … Я постараюсь не сломаться. Но сегодня было очень тяжело», - завершил он обращение.

Ранее сообщалось, что Дзюбу лишили капитанской повязки на игру с «Краснодаром» после скандального видео, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не допустил футболиста на ноябрьские матчи.