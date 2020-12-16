Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров запретил в регионе новогодние корпоративы

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16 декабря 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Азаров, фото с сайта Кремля, globallookpress.com

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров из-за пандемии коронавирусной инфекции запретил проведение в регионе новогодних корпоративов. Глава региона продлил режим обязательной самоизоляции до 17 января 2021 года для граждан старше 65 лет.

Этим людям до указанной даты можно ходить только на работу и в медицинские учреждения, им разрешается заниматься спортом на улице. Постановление губернатора Самарской области запрещает пускать пенсионеров в спортивные залы, бассейны, фитнес-центры, кино, цирк и на концерты, - сообщает "Интерфакс".

С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа в Самарской области выявлено 26 515 случаев заражения COVID-19. 508 пациентов с подтвержденным ковидом умерли. За минувшие сутки выявлены 296 новых случаев заражения. Восемь человек умерли.

В Карелии с 28 декабря вводят новые ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19. До 3 января 2021 года в Карелии приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев.