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Власти Карелии попытаются сдержать наплыв туристов на новогодние каникулы

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru

Власти Карелии попытаются сдержать наплыв туристов на новогодние каникулы
Петрозаводск, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Карелии с 28 декабря вводят новые ограничения по коронавирусной инфекции COVID-19. До 3 января 2021 года в Карелии приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев. Власти региона не ожидают «больших угроз» от туристов на Новый год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и руководитель оперштаба Игорь Корсаков во время прямой линии «ВКонтакте» сообщили, что гости из разных российских регионов, которые приедут в Карелию на новогодние праздники, «не принесут больших угроз» с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Но Парфенчиков заявил, что ожидает увеличение заболеваемости коронавирусом в период «новогодних каникул». По словам главы Карелии, это связано не только с притоком туристов, но и с межсемейными контактами и встречами с друзьями.

Как отметил Парфенчиков, закрыть границы механически невозможно, но до 3 января будут закрыты музеи, театры, кинотеатры. Глава Карелии считает, что это поможет сдержать наплыв туристов в города. Они будут отдыхать на природе, в турбазах и коттеджах.

По последним данным, Карелия - один из регионов, где высокий уровень заболеваемости COVID-19.

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