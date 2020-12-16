Сотрудницу минздрава Челябинской области подозревают в получении взятки
16 декабря 2020, 07:53[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Начальник отдела лекарственного обеспечения Арину Устюгову задержали при получении крупной суммы денег от представителя коммерческой компании.
Как сообщает агентство «Полит74», следственный комитет по Челябинской области пока не комментирует это дело. Известно, что чиновницу задержали 15 декабря в одном из кафе на улице Кирова, где она сотрудник коммерческой фирмы передел ей 500 тысяч рублей. Компания специализируется на поставках лекарств для детей с редкими заболеваниями. Арина Устюгова работает в министерстве здравоохранения с 2000-х годов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.