Сотрудницу минздрава Челябинской области подозревают в получении взятки

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16 декабря 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Начальник отдела лекарственного обеспечения Арину Устюгову задержали при получении крупной суммы денег от представителя коммерческой компании.

Как сообщает агентство «Полит74», следственный комитет по Челябинской области пока не комментирует это дело. Известно, что чиновницу задержали 15 декабря в одном из кафе на улице Кирова, где она сотрудник коммерческой фирмы передел ей 500 тысяч рублей. Компания специализируется на поставках лекарств для детей с редкими заболеваниями. Арина Устюгова работает в министерстве здравоохранения с 2000-х годов.