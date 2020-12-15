Открытое письмо медиков Латвии: Поверьте врачам и простите правительство

Аргументы Недели → Общество 13+

15 декабря 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация молодых врачей и латвийская ассоциация медсестер написали открытое письмо обществу, в котором просят потерпеть неудобства и соблюдать правила ограничения.

«Мы можем сделать это быстрее, если наши наиболее слабые «звенья цепи» - люди с недостаточным здравомыслием, сторонники теорий заговора и распространители ложных новостей в погоне за дешевым вниманием – будут сильнее и терпеливее. Мы просим верить врачам и простить правительство, которое порой из лучших намерений поспешно принимало непродуманные решения», - говорится в обращении.

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии вице-президента общества врачей Латвии Мариса Плявиньша: «Ситуация с коронавирусом в Латвии, увы, сложная. Дело осложняется тем, что появляется некая ложная информация о том, что этот вирус – ерунда, а нас просто используют политики. Поверьте, больных много! Много и врачей, которые перенесли коронавирус. Все это реально. Непременно нужно соблюдать меры ограничения, гигиену, физически соблюдать дистанцию в общественных местах. Мы очень надеемся на понимания населения. Врачи – ваши друзья. Пожалуйста, прислушайтесь к нашему мнению. Будьте здоровы!»