Москалькова предложила не ограничивать работу иноагентов в неполитических сферах

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15 декабря 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Татьяна Москалькова. Фото: сайт ГД

Ограничения для ведущих политическую деятельность иностранных агентов не должны распространяться на социальную сферу, здравоохранение, культуру и спорт. Так считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен предложила конкретизировать понятие «политическая деятельность» в проекте об иноагентах.

«Такие виды деятельности, которые связаны с культурой и наукой, не могут быть отнесены к числу политической деятельности. К этому перечню я бы добавила деятельность, связанную со здравоохранением», – заявила Москалькова, отметив, что сегодня кооперацию и совместные исследования в сфере медицины «трудно представить без международного сообщества, в том числе связанного и с финансированием».

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