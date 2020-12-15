Москалькова предложила не ограничивать работу иноагентов в неполитических сферах
15 декабря 2020, 18:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Ограничения для ведущих политическую деятельность иностранных агентов не должны распространяться на социальную сферу, здравоохранение, культуру и спорт. Так считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен предложила конкретизировать понятие «политическая деятельность» в проекте об иноагентах.
«Такие виды деятельности, которые связаны с культурой и наукой, не могут быть отнесены к числу политической деятельности. К этому перечню я бы добавила деятельность, связанную со здравоохранением», – заявила Москалькова, отметив, что сегодня кооперацию и совместные исследования в сфере медицины «трудно представить без международного сообщества, в том числе связанного и с финансированием».
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