В Минюсте предложили ввести статус иностранного агента для коммерческих организаций

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Здание Минюста РФ. Фото: сайт Минюста РФ

Министерство юстиции РФ предлагает применять статус «иностранный агент» не только к НКО, но и к коммерческим структурам, в том числе к в статусе ООО.

В качестве примера приводится американский закон об иностранных агентах, по которому им может быть признана любая организация, в том числе и коммерческая.

«А что, если ООО получает деньги, занимается политикой - это не иноагент, что ли? У нас в законе этого нет», - сказал замминистра юстиции Олег Свириденко.

Он добавил, что сейчас закон рассматривает получение иностранного финансирования как главный критерий иностранного агента. Между тем, как отметил Свириденко, тема «гораздо глубже», и речь должна идти «не только о прямом финансировании, но и о материальных благах, услугах и консультациях».

Ранее сообщалось, что в Думе предлагают штрафовать за сообщения об иноагентах без пометки об их статусе.