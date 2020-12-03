В Минюсте предложили ввести статус иностранного агента для коммерческих организаций
3 декабря 2020, 13:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Министерство юстиции РФ предлагает применять статус «иностранный агент» не только к НКО, но и к коммерческим структурам, в том числе к в статусе ООО.
В качестве примера приводится американский закон об иностранных агентах, по которому им может быть признана любая организация, в том числе и коммерческая.
«А что, если ООО получает деньги, занимается политикой - это не иноагент, что ли? У нас в законе этого нет», - сказал замминистра юстиции Олег Свириденко.
Он добавил, что сейчас закон рассматривает получение иностранного финансирования как главный критерий иностранного агента. Между тем, как отметил Свириденко, тема «гораздо глубже», и речь должна идти «не только о прямом финансировании, но и о материальных благах, услугах и консультациях».
Ранее сообщалось, что в Думе предлагают штрафовать за сообщения об иноагентах без пометки об их статусе.
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