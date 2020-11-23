В Думе предлагают штрафовать за сообщения об иноагентах без пометки об их статусе

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23 ноября 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт Госдума РФ

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий ответственность за несоблюдение законодательства о признании иностранными агентами физических лиц и общественных организаций.

Предлагается установить штрафы за распространение информации о признанных иноагентами физических лицах и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц, без указания на их статус.

Кроме того, законопроект устанавливает ответственность общественных объединений за непредоставление и несвоевременное предоставление информации о получении средств из иностранных источников в уполномоченные органы. Создание и распространение материалов таких организаций без указаний на статус иноагента повлечет штраф от 50 до 100 тыс. рублей для граждан и от 100 до 300 тыс. рублей для должностных лиц.

Ранее сообщалось, что в Госдепе обеспокоены принятым в России законом о признании физических лиц иноагентами.