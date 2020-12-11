В Кургане учителям грозят отстранением от работы за отказ от вакцины против COVID-19

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11 декабря 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

вакцина, фото: pixels.com

Учителя Курганской области рассказали, что им грозят отстранением от работы за отказ от вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию подтвердили URA.RU источники среди педагогов.

«Руководители говорят, что они не могут принуждать к вакцинации. А в продолжение - но вы же понимаете, что мы будем обязаны отстранить вас от работы», - поделился собеседник.

По его словам, на днях администрация одной из местных школ провела собрание, где обсуждалась вакцина против коронавируса.

Однако в департаменте информационной и внутренней политики объяснили, что отстранить от работы учителей за отказ от прививки руководство школы не может. В ведомстве отметили, что сейчас готовятся списки педагогов, которых будут вакцинировать, и оформляется их добровольное согласие.

«Вакцинация педагогов планируется с 14 декабря. Прививаются лица в возрасте 18-60 лет, не болевшие или у кого с момента заболевания прошло 6 месяцев», - добавили в ведомстве.