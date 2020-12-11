Конашенков сообщил о планах Запада дискредитировать российскую вакцину от коронавируса

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11 декабря 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шприцы, фото: pixels.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что западные страны ведут информационную кампанию против российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. По его словам, финансирование исходит из-за рубежа.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», - пояснил он.

Конашенков отметил, что «в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев» об опасности российской вакцины или массовых отказах от прививки, в том числе среди военных. Он добавил, что отечественный препарат отличается высокой эффективностью, а «информационные вбросы против нее не усилят целительность зарубежных аналогов».

«Даже c учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации "Спутником V" среди военнослужащих не отмечено», - уточнил генерал-майор.