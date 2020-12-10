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Вакцинацию от коронавируса запустят в регионах РФ до конца недели

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцинацию от коронавируса запустят в регионах РФ до конца недели
вакцина, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/ globallookpress.com

Все российские регионы готовы к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг, 10 декабря, в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», - уточнили в распространенном СМИ релизе.

Напомним, что в воскресенье стартовала масштабная вакцинация в Москве. Однако сделать прививку пока могут только учителя, врачи и соцработники. Позже запись будет открыта для всех желающих.

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привились уже более 150 тысяч россиян.

Ранее академик РАН Рамил Хабриев сообщил, что независимый комитет подтвердил эффективность и безопасность отечественной вакцины «Спутника V».

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