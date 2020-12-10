Испанские ученые нашли связь между слезами и тяжестью COVID-19 у пациентов

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10 декабря 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

пациент, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос выявили ещё один способ, который позволит определить тяжесть состояния заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование опубликовали на портале ScienceDirect.

Ученые отметили, что слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. Результаты исследования показали, что в составе слезной жидкости зараженных, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов – молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом. В материале говорится, что слезы – «это доступные неинвазивные источники, из которых можно получить биомаркеры».

«Недавно было доказано, что анализ слез является полезным индикатором многих заболеваний», - пояснили эксперты, отметив, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови.

Однако у людей с бессимптомным течением болезни или легкой формой в слезной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц, уточнили они.

Были проанализированы образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных COVID-19.