Эпидемиолог Горелов сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и регионах

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10 декабря 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

люди в масках, фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/ globallookpress.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве вышла на фазу стабилизации, а ситуация в регионах запаздывает на две-три недели.

«Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург», - пояснил он.

Горелов отметил, что никакого значения суточные показатели заболеваемости сейчас не имеют, т.к. ключевым является индекс распространения. По его словам, в Москве он составляет 0,81, в Санкт-Петербурге - больше 1. Он добавил, что послабление ограничительных мер возможно при показателе ниже 0,7.

«… стабилизацию мы ждали и вчера уже говорили о том, можно ли верить математическим прогнозам. Один из них говорит, что ситуация стабилизируется к 12 декабря в Москве, к 16 декабря - в Санкт-Петербурге, а к 26 декабря - вся Россия. Но это не наш математический прогноз, ошиблись математики или нет, покажет жизнь», - резюмировал эксперт.