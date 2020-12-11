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Доктор Комаровский назвал неожиданную «угрозу» потери обоняния при коронавирусе

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский назвал неожиданную «угрозу» потери обоняния при коронавирусе
медик, фото: pixels.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности потери обоняния при заражении новой коронавирусной инфекцией. По его словам, есть две ситуации, когда данный симптом может «реально угрожать жизни».

«Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов», - пояснил он, отметив, что зараженным следует проверять продукты перед употреблением или обратиться за помощью к окружающим. 

Во-вторых, из-за отсутствия обоняния инфицированный не может ощущать запах дыма и газа, уточнил он. Комаровский советует во время отопительного сезона внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа.

БА

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