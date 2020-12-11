Доктор Комаровский назвал неожиданную «угрозу» потери обоняния при коронавирусе
11 декабря 2020, 09:36[ «Аргументы Недели» ]
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности потери обоняния при заражении новой коронавирусной инфекцией. По его словам, есть две ситуации, когда данный симптом может «реально угрожать жизни».
«Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов», - пояснил он, отметив, что зараженным следует проверять продукты перед употреблением или обратиться за помощью к окружающим.
Во-вторых, из-за отсутствия обоняния инфицированный не может ощущать запах дыма и газа, уточнил он. Комаровский советует во время отопительного сезона внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.