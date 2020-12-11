Эпидемиолог Горелов назвал «суперраспространителей» коронавируса

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11 декабря 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

пациент, фото: pixels.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о самых опасных распространителях новой коронавирусной инфекции.

«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример - общественный транспорт», - высказал он.

Горелов считает, что «суперраспространителем» носителя вируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится. По его словам, если человек болен, то ему следует остаться дома. Эпидемиолог добавил, что от пациента с тяжелой формой COVID-19 риск заразиться возрастает.

«Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного», - пояснил он.

В пример Горелов привел ситуацию в Южной Корее, где женщина пришла в церковь и заразила 1200 человек: «Удалось отследить по мобильным телефонам. И такие ситуации периодически происходят».